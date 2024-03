Bielan i Mastalerek dementują doniesienia o nowej partii

Lakoniczny komentarz zamieścił w sieci także Marcin Mastalerek udostępniając dziesięć płaczących ze śmiechu emotek . Wymieniony we wpisie premier, prezydent oraz Mariusz Chłopik nie odnieśli się do tych doniesień. Z kolei szef klubu parlamentarnego PiS nazwał doniesienia "fake newsem".

- Skoro zabierają się do tego Chłopik i Mastalerek to nie wróżę sukcesu - powiedział na antenie Radia ZET Mariusz Błaszczak.

- Jak partia zdecyduję inaczej to oczywiście to uszanuję, bo nie chcę być jak stary Le Pen, co partii nie chciał oddać (...). Natomiast jeśli uzyskam odpowiednie poparcie to dalej będę (prezesem PiS - red.) - powiedział Jarosław Kaczyński.