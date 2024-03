Jarosław Kaczyński powinien pójść na emeryturę? Ponad połowa wyborców PiS mówi "nie"

Nowy rząd chce pożegnać Kaczyńskiego. Najbardziej zgodni wyborcy Lewicy

Echa słów Marcina Mastalerka. Prezes PiS zapowiada swoją kandydaturę

- Jak partia zdecyduję inaczej to oczywiście to uszanuję, bo nie chcę być jak stary Le Pen, co partii nie chciał oddać (...). Natomiast jeśli uzyskam odpowiednie poparcie to dalej będę (prezesem PiS - red.) - powiedział pod koniec lutego Jarosław Kaczyński.