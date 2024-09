- Jak sama nazwa wskazuje, powstaje nad Morzem Liguryjskim, blisko miasta Genua , w północno-zachodniej części Włoch . Ten, o którym obecnie rozmawiamy, powstał w ten sposób, że nad rekordowo rozgrzane w tym roku Morze Śródziemne z północy przez Europę Zachodnią wtargnęło bardzo chłodne powietrze. To był zapalnik do powstania tego niżu, który obecnie korzysta z kontrastu termicznego nad Europą (chłodny zachód i gorący wschód), jednocześnie zaciągając wilgotne powietrze aż z Morza Czarnego - wyjaśnia Rafał Maszewski.

Pogoda. Niż genueński. Wyż nad Rosją zatrzyma go dłużej w Polsce

Podkreśla też, że niże genueńskie są dosyć kapryśne . - Nigdy do końca nie wiadomo gdzie najwięcej tego deszczu spadnie. Zobaczymy, jak niż się ustawi, będziemy to wiedzieć w sobotę - wskazuje Maszewski.

Pogoda, opady, powodzie. "Jest się czego obawiać"

Jego zdaniem, jeżeli prognozy się sprawdzą, będą to największe opady od 2010 roku. - Trudno powiedzieć, czy będzie gorzej, to ocenimy później. Sytuacja jest groźna, ale różnie może się to skończyć, trudno przewidywać. Skala opadów będzie w wielu miejscach południa Polski porównywalna do tych podczas najsilniejszych powodzi - ocenia.