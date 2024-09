Od czwartkowego poranka IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu , które mogą doprowadzić do wzrostu stanów wody w rzekach, a miejscami nawet do przekroczenia stanów alarmowych . Pogodowe niebezpieczeństwo związane jest z niżem genueńskim Boris , który nadciąga nad Polskę .

Niż genueński Boris. Zagrożenie powodzią na południu. Jest alert RCB

Groźba powodzi w Polsce. Możliwa ewakuacja mieszkańców. "To skrajny scenariusz"

Dolnośląski wojewoda Maciej Awiżeń zaapelował z kolei do mieszkańców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń władz gminnych . - Prosimy o zaopatrzenie się w odbiorniki działające na baterie , aby być w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego - dodał. Poprosił też o przygotowanie się, w skrajnym scenariuszu, na wypadek ewentualnej ewakuacji.

- Jeśli służby mówią, że trzeba się ewakuować i to w ciągu dwóch godzin, to trzeba to zrobić, bo później strażacy muszą z narażeniem życia takie osoby ratować. Więc należy zachować rozsądek, sprawdzać co się dzieje w mojej okolicy, w swojej gminie - podkreślił na antenie Radia Wrocław.