Pogoda w piątek trzynastego wypełniona ulewami

Niż genueński Boris w piątek spowoduje w Polsce opady sięgające do 50 mm na Dolnym Śląsku i południu Opolszczyzny, do 30 mm na Śląsku i do 20 mm w Małopolsce. Tam może miejscami dochodzić do podtopień, zwłaszcza na terenach górskich i zurbanizowanych.