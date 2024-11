Niespodziewany list Andrzeja Dudy. "Bezpardonowy atak na Trybunał"

Trybunał Konstytucyjny. Andrzej Duda napisał list. "Niebywały atak"

"Nazwę to po imieniu: jest to świadome niszczenie fundamentów ładu ustrojowego i pokoju społecznego w Rzeczypospolitej. Działanie to jest kontynuowane, a nawet intensyfikowane w obliczu wyjątkowego wyzwania dla całego systemu władz publicznych, jakim jest trwająca zbrojna agresja wrogiego nam sąsiedniego państwa na inne, również sąsiadujące z Polską suwerenne państwo. Obserwuję to z najwyższym niepokojem" - wskazuje głowa państwa.