Prezydent zabrał głos w sprawie sędziów. "Będę bronił do ostatniego dnia"

"Do ostatniego dnia mojego urzędowania będę bronić statusu sędziów oraz niezawisłości sądów i niezależności sędziów" - stwierdził Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników czwartkowej konferencji w Sądzie Najwyższym. Prezydent podkreślił, że powołani po 2018 roku sędziowie mają taką samą władzę, jak uprawnieni do sprawowania urzędu wcześniej.