W środę wieczorem w mediach społecznościowych Jacka Ćwięka pojawił się niepokojący komunikat. Były kandydat do Senatu z ramienia Konfederacji i Korony Polskiej Grzegorza Brauna stwierdził w nim, że w czwartek w Sejmie o godz. 16:01 może dojść do zamachu. "Menora chanukowa wyleci w powietrze wraz z zapalającymi. To będzie MEGA wydarzenie" - czytamy.

Cały wpis został zamieszczony w odniesieniu do zaproszenia na ponowne zapalenie świec chanukowych w budynku parlamentu. Do uroczystości doszło we wtorek, jednak chwilę po zakończeniu religijnych uroczystości poseł Grzegorz Braun zagasił świece przy pomocy gaśnicy, wywołując międzynarodowy skandal.

Czwartkowe wydarzenie zaplanowano w holu głównym Sejmu wraz z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, marszałka Szymona Hołowni i Prezydium Sejmu.

Jacek Ćwięka i niepokojący wpis. Polityk zaprzecza

Do gróźb, zamieszczonych w mediach społecznościowych odniósł się sam polityk, który zamieścił nagranie z wyjaśnieniami. Jacek Ćwięka przekazał, że to nie on był autorem postu, ponieważ to ktoś "włamał się na jego konto" i opublikował niepokojącą wiadomość.

Jak podkreślił w specjalnym wideo, sprawa została zgłoszona na policję, która będzie badać, jak doszło do przejęcia jego profilu i kto jest za to odpowiedzialny. - Nie mam z tym nic wspólnego, moje konto zostało zablokowane, więc nie mogę nawet napisać, że to nie ja - przekazał Jacek Ćwięka w nagraniu sprzed Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

- Wygląda na to, że ktoś chce zniszczyć Konfederację - zakończył były kandydat tej partii.

Do sprawy odniosła się już Kancelaria Sejmu, która poinformowała, że "sprawdzane są wszystkie sygnały związane z bezpieczeństwem uroczystości zapalenia menory chanukowej w parlamencie".

"Właściwe procedury są uruchomione, a pojawiające się doniesienia - weryfikowane" - dodano w komunikacie.

Chanuka w Sejmie. Rzeczniczka Konfederacji odpowiada

Sama partia odcięła się od rzekomego autora gróźb. "Pan Jacek Ćwięka nie jest działaczem Konfederacji oraz został wykluczony z Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Nie ma żadnych związków z Konfederacją. Sprawą jego wpisów powinny zająć się organy ścigania" - stwierdziła krótko przed godz. 23 rzeczniczka formacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

Nie wiadomo, kiedy Ćwiękę odcięto od obu formacji - jego profil na oficjalnej stronie internetowej Korony Polskiej zniknął w środę tuż przed północą. Ponadto - według materiału krążącego w sieci - Ćwięka uzyskał poparcie Grzegorza Brauna oraz Rady Liderów Konfederacji.

Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej kandydat do Senatu z okręgu nr 55 (woj. podkarpackie) otrzymał 40 174 głosów, co przełożyło się na 16,57 proc. w regionie.

