Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

- Oczekuję, że wkrótce pojawi się większy nacisk w sprawie odszkodowań i zadośćuczynień, ponieważ ofiary są coraz starsze i dlatego mamy obowiązek przyspieszyć tę analizę - powiedział pełnomocnik rządu Niemiec ds. współpracy z Polską Knut Abraham. Kwestia odszkodowań dla żyjących polskich ofiar II wojny światowej była jednym z tematów niedawnych konsultacji polsko-niemieckich.

Mężczyzna w średnim wieku w garniturze i krawacie stoi za mównicą z napisem 'Deutscher Bundestag' i przemawia podczas oficjalnego wystąpienia.
Pełnomocnik rządu Niemiec Knut Abraham zapowiada zwrot w sprawie odszkodowań dla polskich ofiar II wojny światowejSERHAT KOCAKAFP

W skrócie

  • Rząd Niemiec rozważa wypłatę dodatkowych odszkodowań dla żyjących polskich ofiar II wojny światowej, ale wyklucza negocjacje w sprawie reparacji.
  • Premier Donald Tusk domaga się szybkiego działania i jednoznacznej deklaracji od Niemiec w kwestii zadośćuczynień.
  • Strony uzgodniły powołanie grupy roboczej ds. zwrotu dóbr kultury oraz zwróciły Polsce cenne dokumenty historyczne.
Knut Abraham potwierdził przy tym stanowisko rządu w Berlinie, zaznaczając, że nie będzie rozmów na temat reparacji.

- Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślił, że nie jest to temat do negocjacji ani pod względem prawnym, ani politycznym - przypomniał.

Niemcy a odszkodowania. Pełnomocnik zapowiada zwrot

Pełnomocnik rządu zwrócił uwagę na treść wspólnej deklaracji podsumowującej poniedziałkowe polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe.

- Zapisano w niej, że strona niemiecka rozważa dalsze odszkodowania i świadczenia dla żyjących jeszcze ofiar. Oczekuję, że wkrótce pojawi się większy nacisk w tej sprawie, ponieważ ofiary są coraz starsze i dlatego mamy obowiązek przyspieszyć tę analizę - podkreślił.

Niemcy. Pełnomocnik rządu o słowach Tuska

Według Knuta Abrahama naglące słowa premiera Donalda Tuska do niemieckiej delegacji rządowej - "pospieszcie się" - w sprawie zadośćuczynienia polskim ofiarom wyraźnie pokazały, że jest to zadanie wymagające pilnego działania.

    Jego zdaniem ważnym sygnałem było zwrócenie Polsce 73 dokumentów z XIII-XV w. i rzeźbionej głowy św. Jakuba Starszego oraz uzgodnienie powołania grupy roboczej, która zajmie się kolejnymi zwrotami dóbr kultury w przyszłości.

    Abraham bardzo dobrze ocenił poniedziałkowe konsultacje.

    - To bardzo pozytywne, że w ogóle się odbyły, bo prowadzimy je tylko z wybranymi partnerami, a nie wszystkimi krajami sąsiednimi. To znak szczególnie bliskich relacji między Polską a Niemcami - zaznaczył.

    Ocenił, że rozmowy były konstruktywne i przebiegły w przyjaznej atmosferze.

    Konsultacje polsko-niemieckie. Odszkodowania dla ofiar. Tusk: Pośpieszcie się

    Podczas 17. konsultacji między rządami Polski i Niemiec premier Tusk i kanclerz Merz rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie, infrastrukturze, polityce pamięci oraz wsparciu Ukrainy.

      Tusk podniósł sprawę zadośćuczynień dla żyjących polskich obywateli, poszkodowanych przez Niemcy w II wojny światowej.

      Na wspólnej konferencji prasowej zapowiedział, że jeżeli nie będzie szybkiej i jednoznacznej deklaracji Niemiec w sprawie wypłaty zadośćuczynień dla żyjących polskich ofiar II wojny światowej, rozważy decyzję o wypełnieniu tej potrzeby przez Polskę.

      - Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest - zwrócił się do strony niemieckiej.

      Niemcy. Merz: Kwestia reparacji została wyjaśniona

      Merz zaznaczył, że stanowisko obecnego i poprzednich niemieckich rządów stanowi, że kwestia reparacji wojennych została wyjaśniona zarówno z politycznego, jak i prawnego punktu widzenia.

      Podkreślił, że Niemcy poczuwają się w tej kwestii do historycznej odpowiedzialności i prowadzą rozmowy ze stroną polską. Wyraził przekonanie, że uda się znaleźć rozwiązanie dobre w ocenie obu krajów.

      Onet podał wtorek, że rząd w Berlinie już rok temu zaproponował jako formę zadośćuczynienia żyjącym ofiarom II wojny światowej przekazanie jednorazowo 10 tys. euro każdej z tych osób.

      Według portalu na taką propozycję nie przystał polski rząd, domagając się, aby kwota 10 tys. euro była wypłacana każdej z żyjących ofiar corocznie aż do jej śmierci. Według Onetu propozycja ta pozostała bez odpowiedzi strony niemieckiej.

