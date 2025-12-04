W skrócie Rząd Niemiec rozważa wypłatę dodatkowych odszkodowań dla żyjących polskich ofiar II wojny światowej, ale wyklucza negocjacje w sprawie reparacji.

Premier Donald Tusk domaga się szybkiego działania i jednoznacznej deklaracji od Niemiec w kwestii zadośćuczynień.

Strony uzgodniły powołanie grupy roboczej ds. zwrotu dóbr kultury oraz zwróciły Polsce cenne dokumenty historyczne.

Knut Abraham potwierdził przy tym stanowisko rządu w Berlinie, zaznaczając, że nie będzie rozmów na temat reparacji.

- Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślił, że nie jest to temat do negocjacji ani pod względem prawnym, ani politycznym - przypomniał.

Niemcy a odszkodowania. Pełnomocnik zapowiada zwrot

Pełnomocnik rządu zwrócił uwagę na treść wspólnej deklaracji podsumowującej poniedziałkowe polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe.

- Zapisano w niej, że strona niemiecka rozważa dalsze odszkodowania i świadczenia dla żyjących jeszcze ofiar. Oczekuję, że wkrótce pojawi się większy nacisk w tej sprawie, ponieważ ofiary są coraz starsze i dlatego mamy obowiązek przyspieszyć tę analizę - podkreślił.

Niemcy. Pełnomocnik rządu o słowach Tuska

Według Knuta Abrahama naglące słowa premiera Donalda Tuska do niemieckiej delegacji rządowej - "pospieszcie się" - w sprawie zadośćuczynienia polskim ofiarom wyraźnie pokazały, że jest to zadanie wymagające pilnego działania.

Jego zdaniem ważnym sygnałem było zwrócenie Polsce 73 dokumentów z XIII-XV w. i rzeźbionej głowy św. Jakuba Starszego oraz uzgodnienie powołania grupy roboczej, która zajmie się kolejnymi zwrotami dóbr kultury w przyszłości.

Abraham bardzo dobrze ocenił poniedziałkowe konsultacje.

- To bardzo pozytywne, że w ogóle się odbyły, bo prowadzimy je tylko z wybranymi partnerami, a nie wszystkimi krajami sąsiednimi. To znak szczególnie bliskich relacji między Polską a Niemcami - zaznaczył.

Ocenił, że rozmowy były konstruktywne i przebiegły w przyjaznej atmosferze.

Konsultacje polsko-niemieckie. Odszkodowania dla ofiar. Tusk: Pośpieszcie się

Podczas 17. konsultacji między rządami Polski i Niemiec premier Tusk i kanclerz Merz rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie, infrastrukturze, polityce pamięci oraz wsparciu Ukrainy.

Tusk podniósł sprawę zadośćuczynień dla żyjących polskich obywateli, poszkodowanych przez Niemcy w II wojny światowej.

Na wspólnej konferencji prasowej zapowiedział, że jeżeli nie będzie szybkiej i jednoznacznej deklaracji Niemiec w sprawie wypłaty zadośćuczynień dla żyjących polskich ofiar II wojny światowej, rozważy decyzję o wypełnieniu tej potrzeby przez Polskę.

- Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest - zwrócił się do strony niemieckiej.

Niemcy. Merz: Kwestia reparacji została wyjaśniona

Merz zaznaczył, że stanowisko obecnego i poprzednich niemieckich rządów stanowi, że kwestia reparacji wojennych została wyjaśniona zarówno z politycznego, jak i prawnego punktu widzenia.

Podkreślił, że Niemcy poczuwają się w tej kwestii do historycznej odpowiedzialności i prowadzą rozmowy ze stroną polską. Wyraził przekonanie, że uda się znaleźć rozwiązanie dobre w ocenie obu krajów.

Onet podał wtorek, że rząd w Berlinie już rok temu zaproponował jako formę zadośćuczynienia żyjącym ofiarom II wojny światowej przekazanie jednorazowo 10 tys. euro każdej z tych osób.

Według portalu na taką propozycję nie przystał polski rząd, domagając się, aby kwota 10 tys. euro była wypłacana każdej z żyjących ofiar corocznie aż do jej śmierci. Według Onetu propozycja ta pozostała bez odpowiedzi strony niemieckiej.

