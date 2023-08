"Wszędzie i o każdej porze". Na tych granicach nie grozi nam mandat

Lądowe odcinki granic wewnętrznych można przekraczać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze dnia. Jedynym warunkiem jest posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowód osobisty lub paszport. Wzdłuż granic państw należących do Schengen co do zasady nie ma kontroli granicznych, jednak czasami są one przywracane.