Dodał, że w taki sposób nie postępują żołnierze. - Śmiecie . To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie . Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie - powiedział.

Sędzia Piotr Górecki w ustnym uzasadnieniu wyroku podkreślił, że Frasyniuk miał prawo do krytyki i przez większość swojej telewizyjnej wypowiedzi z tego korzystał, nie naruszając przy tym prawa. Jednak te trzy słowa określające przedstawionych na ekranie telewizora żołnierzy mianem "śmieci" i "watahy psów" były przekroczeniem prawa do krytyki i naruszały godność oraz dobre imię żołnierzy.

Sędzia wyjaśnił, że sąd nie znalazł w wypowiedziach oskarżonego podstaw, by skazać go za - jak chciała prokuratura - znieważenie funkcjonariusza podczas wykonywania obowiązków służbowych (art. 226 kk), ale naruszony został art. 216 par. 2 kk mówiący o naruszeniu godności i dobrego imienia.

- To co sąd w miły sposób mówił o mnie samym, w niczym nie przekłada się na to, co powiedział na końcu, czyli o orzeczeniu mojej winy. Dlaczego sąd uznał jednak, że powinienem ponieść konsekwencje? Sąd powiedział, że nie wolno naruszyć godności ludzkiej. Rozumiem, że sędzia jest rasistą i została naruszona godność białego człowieka - funkcjonariuszy polskich służb - mówił Frasyniuk.