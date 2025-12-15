W skrócie Turystka spadła z wysokości na Kozim Wierchu w Tatrach, doznając poważnych obrażeń.

Turyści i ratownik ze schroniska natychmiast udzielili pierwszej pomocy, zabezpieczając kobietę przed dalszym niebezpieczeństwem.

W akcję ratunkową zaangażowanych było 21 ratowników TOPR oraz drony, a poszkodowana została przetransportowana do szpitala w Nowym Targu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do poważnego wypadku doszło w niedzielę około godz. 16. Jak podają służby, do centrali TOPR zadzwoniła turystka, która była świadkiem upadku z wysokości na Kozim Wierchu.

"Poszkodowana zatrzymała się na wysokości około 2100 m, była nieprzytomna i miała urazy głowy oraz kończyn" - czytamy w komunikacie w mediach społecznościowych.

Kobieta spadła z Koziego Wierchu. Ratownicy i turyści w akcji

Zanim na miejsce dotarł ratownik dyżurny ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów, turyści zabezpieczyli kobietę przed dalszym upadkiem i zapewnili jej ochronę termiczną.

Wspólnie przygotowano platformę w śniegu i wykonano dodatkowe działania stabilizujące. W tym samym czasie z Zakopanego wyruszyła wyprawa ratowników ze sprzętem medycznym i transportowym.

Dramatyczny wypadek w Tatrach. Duża akcja TOPR

Na miejscu, gdy dotarli już ratownicy TOPR, uruchomiono punkt cieplny w namiocie, gdzie wdrożono zaawansowane zabiegi medyczne.

Po przygotowaniu do transportu turystka wciąż nieprzytomna została opuszczona w noszach stromym stokiem Koziego Wierchu, a następnie przez Próg Stawiarski do Doliny Roztoki.

Stamtąd quadem przewieziono ją do Wodogrzmotów, skąd około północy trafiła do karetki pogotowia i w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala w Nowym Targu.

W akcji wzięło udział 21 ratowników TOPR, a część sprzętu na miejsce wypadku dostarczono przy pomocy dronów.

"Niebezpieczne dla prezydenta". Krzysztof Śmiszek uderza w szefa BBN Polsat News Polsat News