Ruszyły deportacje, premier pokazał nagranie. "Skutecznie rozbijamy gangi"

"Deportacje ruszyły. Skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi. Nie słowa, a czyny" - napisał w środę po południu na platformie X Donald Tusk . Premier dołączył do wpisu kilkudziesięciosekundowe nagranie z akcji służb .

Ppłk Andrzej Juźwiak potwierdził, że zatrzymani to mężczyźni w wieku od 24 do 58 lat. Gruzini zostali przewiezieni do Krakowa ze strzeżonych ośrodków w całej Polsce, m.in. w Kętrzynie, Przemyślu czy Białej Podlaskiej.