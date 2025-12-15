W skrócie Donald Tusk podkreślił, że Polska nie będzie już zależna od kaprysów sojuszników czy sąsiadów.

Premier zwrócił uwagę na dumę z osiągnięć Polaków w odbudowie miast i rozwoju kraju.

Tusk zaznaczył, że Polska powinna być silna i samodzielna, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Premier wystąpił w poniedziałek w Wałbrzychu, na centralnych obchodach 80. rocznicy włączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Rzeczypospolitej Polskiej. Donald Tusk zaznaczył, że słowa "tu jest Polska", nigdzie nie znaczą więcej, niż w Wałbrzychu, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie i Opolu.

- Historia ziem zwanych odzyskanymi - po prostu ziem polskich, jest historią równie dramatyczną, co piękną i w finale optymistyczną - podkreślił szef rządu.

- Nasza duma, nasza siła i nasza wielka satysfakcja z bycia Polakami, z życia tu, w Polsce, nie są przeciwko komuś. Są dla nas, dla naszych przyjaciół i są też znakiem ostrzegawczym dla tych wszystkich, którzy chcieliby Polsce w jakikolwiek sposób zaszkodzić - mówił dalej Donald Tusk.

Donald Tusk: Polska silna jak Polska Chrobrego

Premier zaznaczył, że polskie miasta są dziś w czołówce najlepiej i najbardziej dynamicznie rozwijających się miejsc w Europie. - Nigdzie na świecie żaden naród nie podjął tak wielkiego wysiłku, jak Polacy, aby odbudować dziesiątki swoich miast o tak różnorodnym dziedzictwie - wskazał.

W dalszej części wystąpienia Tusk podkreślił, że "Polska musi być silna, tak jak Polska Chrobrego, żeby dramatyczne historie, jakie naznaczyły nasze ziemie, nigdy się nie powtórzyły".

- Polska nie może być i nie będzie już więcej zależna od kaprysów sąsiadów ani sojuszników. Musimy mieć pewność, że Polskę będzie stać na każdy wysiłek, aby w chwilach ewentualnych zagrożeń mogła liczyć przede wszystkim na siebie, na własną siłę, na odwagę obywateli oraz na własną, dobrze wyposażoną i liczną armię - stwierdził premier.

Włączenie Ziem Zachodnich i Północnych. Premier: Cały świat podziwia Polskę

Podczas przemówienia dodał także, że Polacy mają prawo do dumy, ponieważ nasz kraj budzi szacunek i respekt na całym świecie, a "dzisiaj ziemie zachodnie i północne są jednym z najbardziej kwitnących obszarów w całej Unii Europejskiej".

- Cały świat podziwia Polskę jako państwo bezpieczne, coraz lepiej zorganizowane, z rosnącą gospodarką, do którego wracają Polki i Polacy zza granicy, dlatego że tutaj wszystko staje się lepsze, niż w wielu innych miejscach świata - mówił Donald Tusk.

