Donald Tusk stanowczo: Nie będziemy zależni od kaprysów sojuszników

Jakub Krzywiecki

- Polska nie może być i nie będzie już więcej zależna od kaprysów sąsiadów ani sojuszników - podkreślił Donald Tusk. Podczas obchodów włączenia Ziem Zachodnich i Północnych premier zaznaczył, że "Polska musi być silna, tak jak Polska Chrobrego".

Mężczyzna w garniturze i niebieskim krawacie stoi za mównicą z dwoma mikrofonami na tle niebieskiej ściany.
Premier Tusk zwrócił uwagę, że Polska musi przede wszystkim liczyć na własną siłęTomasz JastrzębowskiReporter

  • Donald Tusk podkreślił, że Polska nie będzie już zależna od kaprysów sojuszników czy sąsiadów.
  • Premier zwrócił uwagę na dumę z osiągnięć Polaków w odbudowie miast i rozwoju kraju.
  • Tusk zaznaczył, że Polska powinna być silna i samodzielna, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
Premier wystąpił w poniedziałek w Wałbrzychu, na centralnych obchodach 80. rocznicy włączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Rzeczypospolitej Polskiej. Donald Tusk zaznaczył, że słowa "tu jest Polska", nigdzie nie znaczą więcej, niż w Wałbrzychu, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie i Opolu.

- Historia ziem zwanych odzyskanymi - po prostu ziem polskich, jest historią równie dramatyczną, co piękną i w finale optymistyczną - podkreślił szef rządu.

- Nasza duma, nasza siła i nasza wielka satysfakcja z bycia Polakami, z życia tu, w Polsce, nie są przeciwko komuś. Są dla nas, dla naszych przyjaciół i są też znakiem ostrzegawczym dla tych wszystkich, którzy chcieliby Polsce w jakikolwiek sposób zaszkodzić - mówił dalej Donald Tusk.

Donald Tusk: Polska silna jak Polska Chrobrego

Premier zaznaczył, że polskie miasta są dziś w czołówce najlepiej i najbardziej dynamicznie rozwijających się miejsc w Europie. - Nigdzie na świecie żaden naród nie podjął tak wielkiego wysiłku, jak Polacy, aby odbudować dziesiątki swoich miast o tak różnorodnym dziedzictwie - wskazał.

    W dalszej części wystąpienia Tusk podkreślił, że "Polska musi być silna, tak jak Polska Chrobrego, żeby dramatyczne historie, jakie naznaczyły nasze ziemie, nigdy się nie powtórzyły".

    - Polska nie może być i nie będzie już więcej zależna od kaprysów sąsiadów ani sojuszników. Musimy mieć pewność, że Polskę będzie stać na każdy wysiłek, aby w chwilach ewentualnych zagrożeń mogła liczyć przede wszystkim na siebie, na własną siłę, na odwagę obywateli oraz na własną, dobrze wyposażoną i liczną armię - stwierdził premier.

    Włączenie Ziem Zachodnich i Północnych. Premier: Cały świat podziwia Polskę

    Podczas przemówienia dodał także, że Polacy mają prawo do dumy, ponieważ nasz kraj budzi szacunek i respekt na całym świecie, a "dzisiaj ziemie zachodnie i północne są jednym z najbardziej kwitnących obszarów w całej Unii Europejskiej".

    - Cały świat podziwia Polskę jako państwo bezpieczne, coraz lepiej zorganizowane, z rosnącą gospodarką, do którego wracają Polki i Polacy zza granicy, dlatego że tutaj wszystko staje się lepsze, niż w wielu innych miejscach świata - mówił Donald Tusk.

