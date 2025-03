Złożyli zawiadomienie na prezydenta. W tle chaos w wymiarze sprawiedliwości

Wiceszef zespołu ds. rozliczeń PiS, poseł KO Piotr Głowski , poinformował o złożeniu wniosku do prokuratury podczas konferencji prasowej w Sejmie.

- Realizując naszą obietnicę wyborczą, startując do tego parlamentu i również zobowiązując się do pracy w tym zespole, składamy z awiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie i wszczęcie śledztwa w zakresie działań pana prezydenta Andrzeja Dudy jako funkcjonariusza publicznego - powiedział Głowski.

Spór o sędziów i KRS. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie Andrzeja Dudy

Poseł wskazał, że we wniosku znalazły się dwa punkty. - Jeden dotyczy chyba praprzyczyny wszystkich naszych problemów związanych z prawem, czyli tego, że (prezydent) nie odebrał ślubowania od trzech prawidłowo wybranych sędziów do TK : Andrzeja Jakubeckiego, Krzysztofa Ślebzaka, Romana Hausnera, pomimo ustawowego obowiązku - powiedział Głowski.

Drugi punkt - kontynuował poseł - dotyczy tego, że "już w 2017 roku podpisał sprzeczną z konstytucją ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS" . - Obydwa te działania mają absolutnie znamiona czynu, który został określony w art. 231 Kodeksu karnego, i mówi o nadużyciu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego . W jednym i drugim punkcie, który się tam znajduje, kary wynoszą ograniczenia, pozbawienia wolności do lat trzech i do lat 10 - wskazał.

Członkowie zespołu biorący udział w konferencji prasowej wskazali, że po złożeniu zawiadomienia do prokuratury oczekują od organów ścigania podjęcia niezbędnych czynności.

Odnosząc się do zarzutów wobec głowy państwa, Kancelaria Prezydenta przekazała, że "w przypadku ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wskazać należy, że ustawy, które są uchwalone przez Sejm i Senat, a następnie przekazane przez marszałka Sejmu do podpisu prezydenta RP, korzystają z domniemania konstytucyjności ".

"Jest to podstawa prawa konstytucyjnego. Domniemanie konstytucyjności ustawy lub jej przepisu może być obalone wyłącznie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Tylko Trybunał Konstytucyjny jest wyłącznie uprawniony do oceny zgodności ustawy z Konstytucją. To także podstawa prawa konstytucyjnego w Polsce. Takich uprawnień nie ma żaden innych organ władzy publicznej, w tym jednostkowy poseł lub grupa posłów spotykająca się w zespole międzyparlamentarnym" - przekazano.