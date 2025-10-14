W skrócie Karol Nawrocki podkreślił znaczenie konstytucji i ustawy jako jedynych źródeł prawa wymagających szacunku sędziów i asesorów.

Krytycznie odniósł się do regulacji podustawowych oraz wpływu polityków na interpretację prawa.

Podkreślił potrzebę niezawisłości sądów i zapowiedział wsparcie dla wiernie służących RP sędziów.

Swoje wystąpienie prezydent zaczął od stwierdzenia, że symbol orła w koronie, który został wręczony podczas nominacji, wiążę się z wielką dumą i taką samą odpowiedzialnością. Wskazywał ponadto, że Polsce może służyć "tylko ten, który Rzeczpospolitą zna; który ją albo kocha, albo przynajmniej szanuje".

- Aby służyć jej wiernie w XXI wieku, w roku 2025, trzeba szanować także porządek prawny - powiedział Nawrocki.

Karol Nawrocki jako strażnik konstytucji. "To zadanie"

Prezydent wyjaśnił przy tym, że porządek prawny w Polsce oparty jest przede wszystkim na Konstytucji RP i na przyjętych przez dwie izby parlamentu, podpisanych przez prezydenta i "ogłoszonych w konkretnym publikatorze" ustawach. Dodał, że dotyczy to też ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która - jak ocenił - legalnie obowiązuje.

- To zadanie, które staje przed nami wszystkimi, ale przede wszystkim przede mną - powiedział, określając siebie strażnikiem konstytucji.

Nawrocki stanowczo stwierdził, że inne niż wymienione przez niego zapisy prawa w Polsce nie są wiążące.

- A żadne regulacje podustawowe, rozporządzenia, dekrety ludzi, którym wydaje się, że będą regulować porządek prawny Polski pozaustawowo, państwa nie obowiązują i nie obowiązują tych, którzy chcą wiernie służyć Rzeczypospolitej. To oczywiste, że będziecie w swojej pracy dokonywać wykładni prawa, ale zawsze w oparciu o Konstytucję RP i konkretne ustawy - powiedział.

Prezydent: Trudne czasy dla polskiego ustroju

Prezydent ocenił, że obecnie czasy są trudne dla polskiego ustroju. Zapewnił, że będzie w sposób jednoznaczny dążył "do tego, aby rozwiązać wszystkie kwestie polskiego ustroju i wymiaru sprawiedliwości". - Bo nie godzę się na to, aby prawo było czytane przez polityków tak, jak oni sobie je wyobrażają, bo to nie jest zapowiedź prawa, tylko zapowiedź zwykłego bezprawia - oświadczył.

Zaznaczył, że nie będzie na to jego zgody, podobnie jak na to, by "segregować sędziów na neosędziów i paleosędziów".

W swoim przemówieniu Karol Nawrocki zwracał również uwagę sędziom, że działając w imieniu Polski, będą musieli mieć "oczy Temidy" - greckiej bogini sprawiedliwości, przedstawianej z zasłoniętymi oczami - aby wydawać wyroki bezstronnie, bez uwzględniania swoich poglądów politycznych.

- Drodzy państwo, jestem historykiem - jak być może wiecie - a nie prawnikiem. Mam wobec tego także wyobrażenie i systemów rewolucyjnych, i tego, jak rodziły się państwa czy systemy dalekie od demokracji. One zawsze wyglądały w sposób bardzo podobny - przekonywał Nawrocki.

Niezawisłość sędziów i niezależność sądów priorytetem Nawrockiego

- To nie jest tak, że dzisiejsze próby pogłosu bezprawia i próby łamania polskiego systemu ustrojowego dotykają tylko sędziów Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego, a powoli także sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego - kontynuował.

Tłumacząc, jak rozpadają się systemy sprawiedliwości podczas rewolucji, prezydent wyjaśnił, że stopniowo przechodzi się od zmian w wysokich instancjach do tych niższych.

- A na samym końcu każdy system, który chce zniszczyć demokracje, trafia też do tych, którzy mają w ogóle czelność usiąść z tymi, którzy zostali powołani niezgodnie z wyobrażeniem jakiejś formacji czy frakcji politycznej - powiedział.

Zagwarantował, że będzie okazywał sędziom swoje wsparcie: Nie mówię tego po to, aby państwa straszyć, bo mówię tylko o pogłosie bezprawia. Ale mówię po to, aby powiedzieć państwu, że prezydent Polski jest i będzie w tej całej sytuacji zawsze z tymi, którzy wiernie służą RP (…)

Na koniec przemówienia podkreślił, że ministrowie przychodzą i odchodzą, prezydenci tak samo, a polski system prawny musi trwać. - Nie ma wolności bez prawa, a nie ma prawa bez niezawisłych, nieusuwalnych sędziów i niezależnych polskich sądów - podsumował.

