Spis treści: Na czym polega nowe świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy? Ile wyniesie dopłata i kto może z niej skorzystać? Co z dotychczasowymi dodatkami? Czy nowe świadczenie rozwiąże problemy kadrowe w służbach?

Nowa ustawa ma poprawić warunki bytowe funkcjonariuszy i zachęcić nowe osoby do wstępowania do służb mundurowych. Ma ona również na celu zmniejszenie braków kadrowych oraz wzmocnienie prestiżu pracy w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, czy służbach specjalnych.

Na czym polega nowe świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy?

Nowe przepisy, podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego, zastępują dotychczasowe zasady przyznawania lokali służbowych. Zamiast wieloletniego oczekiwania na przydział mieszkania, mundurowi będą mogli wybrać, czy chcą otrzymać lokal od państwa czy comiesięczne wsparcie finansowe.

Nowe świadczenie mieszkaniowe dla służb mundurowych wyniesie od 900 do 1800 zł miesięcznie, w zależności od miejsca pełnienia służby i lokalnych kosztów życia. Co istotne, dopłaty będą wolne od podatku, co oznacza, że funkcjonariusze otrzymają pełną kwotę "na rękę". Środki będzie można przeznaczyć na:

wynajem mieszkania,

spłatę kredytu hipotecznego,

inne wydatki mieszkaniowe.

Z programu skorzystają m.in. funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, ABW, AW, SKW i SWW.

Ile wyniesie dopłata i kto może z niej skorzystać?

Świadczenie będzie wypłacane w zróżnicowanej wysokości:

900 zł - w mniejszych miejscowościach,

1200-1500 zł - w miastach średnich,

1800 zł - w największych aglomeracjach, m.in. w Warszawie.

Otrzymają je funkcjonariusze, którzy nie mają własnego mieszkania i nie korzystają z lokalu służbowego. Jeśli funkcjonariusz posiada mieszkanie (sam lub we współwłasności), traci prawo do nowego dodatku. Ustawa przewiduje też zwrot kosztów dojazdu do pracy - od 140 do 220 zł miesięcznie, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania a jednostką służbową.

Świadczenie obejmie zarówno funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej, jak i tych z wieloletnim stażem.

Co z dotychczasowymi dodatkami?

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, a świadczenia będą naliczane z wyrównaniem od 1 lipca 2025 r., co oznacza, że mundurowi otrzymają pieniądze także za minione miesiące.

Ustawa porządkuje również dotychczasowe formy pomocy mieszkaniowej. Funkcjonariusze, którzy wcześniej korzystali z dopłat, będą musieli zwrócić 50 proc. otrzymanej kwoty, jeśli zdecydują się na nowy system. Ma to zapobiec sytuacjom, w których jedna osoba pobiera kilka rodzajów wsparcia jednocześnie.

Czy nowe świadczenie rozwiąże problemy kadrowe w służbach?

Minister Kierwiński nie ukrywa, że braki kadrowe w formacjach mundurowych są poważne. W samej Warszawie co czwarty etat policyjny jest nieobsadzony. Nowe świadczenie mieszkaniowe ma zachęcać do służby tam, gdzie koszty życia są najwyższe, a dotychczasowe formy wsparcia nie działały.

Z danych MSWiA wynika, że na 160 tys. funkcjonariuszy przypada zaledwie 9 tys. lokali służbowych, z czego wiele wymaga generalnych remontów.

Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych krajach Europy. W Niemczech funkcjonariusze służb mundurowych, mogą otrzymywać dodatek mieszkaniowy, który zwiększa ich mobilność i pozwala samodzielnie decydować o miejscu zamieszkania. We Francji funkcjonariusze również korzystają z dopłat mieszkaniowych, przy czym kwoty i zasady różnią się w zależności od regionu.

