Rozliczenie PIT 2024. Czym jest ulga na internet i kto może skorzystać?

Podstawą prawną do odliczania ulgi na internet jest art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 6h oraz ust.7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga ta, będąca częścią systemu podatkowego od 2005 roku, miała pierwotnie na celu promowanie wśród Polaków korzystania z nowych technologii. Pomimo iż zgodnie z danymi GUS w 2023 roku 93,3 proc. gospodarstw domowych w kraju jest już podłączonych do internetu, nadal można skorzystać z odliczenia.

Ulgę na internet mogą wykorzystać osoby, których dochody są opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego, pod warunkiem, że w danym roku podatkowym poniosły one koszty związane z opłatą za internet. Jednakże ta forma ulgi jest dostępna wyłącznie dla tych, którzy korzystają z niej po raz pierwszy lub skorzystali z niej również w poprzednim roku podatkowym. Prawo do odliczenia jest możliwe do zrealizowania jedynie dwa razy i nie pozwala na przerwy między latami, co oznacza, że podatnik powinien strategicznie zaplanować wykorzystanie tej ulgi.

W przypadku ulgi internetowej nieistotne jest, czy łączymy się z siecią za pośrednictwem kabla czy urządzenia mobilnego. Głównym kryterium jest tu skupienie się na kosztach związanych z usługami internetowymi, które mogą być odliczone nawet w przypadku, gdy są one częścią większego pakietu telekomunikacyjnego. To z kolei zmusza do dokładnej analizy faktur i rachunków, by upewnić się, że odliczane są tylko te wydatki, które kwalifikują się do ulgi. Ulga nie obejmuje również kosztów zakupu sprzętu, aktywacji usługi, czy opłaty za serwis.

Rozliczenie PIT 2024. Ile wynosi ulga na internet?

Ustalona przez prawo maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł dla osób rozliczających się indywidualnie. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie kwota indywidualnych rozliczeń sumuje się do 1520 zł. Osoba ubiegająca się o ulgę musi nie tylko faktycznie pokrywać koszty związane z internetem, ale również być tą, która jest zobowiązana do płatności, co potwierdzają dowody w postaci rachunków lub umowy z dostawcą usług.

Niezbędne jest posiadanie dokumentu, który nie tylko jednoznacznie potwierdza fakt poniesienia wydatku, ale także zawiera kompleksowe informacje: od danych identyfikujących zarówno odbiorcę, jak i dostawcę usługi, przez szczegółowy opis rodzaju usługi, aż po dokładną kwotę zapłaty. Co więcej, nawet osoby mieszkające poza granicami kraju, które w Polsce generują dochody podlegające opodatkowaniu, nie są wykluczone z możliwości skorzystania z tej ulgi.

Z kolei w sytuacji wynajmu mieszkania, gdzie internet jest częścią umowy najmu, rozliczający się nie może skorzystać z ulgi. Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).