Dodatkowe pieniądze na wakacje w 2024 roku. Kto może skorzystać?

Wczasy pod gruszą w 2024 roku – zasady. Dla kogo dofinansowanie do wakacji?

Z dofinansowania do wypoczynku można skorzystać niezależnie od zajmowanego stanowiska, stażu pracy oraz kwalifikacji zawodowych. Świadczenie przysługuje raz w roku i jest wypłacane bez względu na to, jak zamierzamy spędzić przyznany urlop. Oznacza to, że dostaną go zarówno osoby wyjeżdżające za granicę, jak i odwiedzające rodzinę i te, które zostaną w domu.