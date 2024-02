Aplikacja Twój e-PIT jest programem rządowym dostępnym na stronie e-Urzędu Skarbowego. Można się do niej logować za pomocą profilu zaufanego lub aplikacji mObywatel. Według Ministerstwa Finansów ma usprawnić i ułatwić roczne rozliczenia. Osoby mające przychody jedynie ze stosunku umowy o pracę, czy emeryci są zwolnieni z konieczności wypełniania i wysyłki PIT-u. System zrobi to za nich.

Usługa Twój e-PIT niedostępna do 14 lutego

Według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów na platformie X trwają prace serwisowe w aplikacji rządowej Twój e-PIT. Rozpoczęły się 2 lutego i potrwają do 14 lutego. W tym czasie użytkownicy nie mają dostępu do swoich zeznań podatkowych z ubiegłych lat, mogą jednak korzystać z innych usług e-Urzędu Skarbowego.

Skąd ta przerwa techniczna i czy wpłynie ona na automatyczne wysyłanie zeznań podatkowych? Nic z tych rzeczy. Jak zapewnia ministerstwo, prace związane są właśnie z przygotowaniem deklaracji podatkowych, które zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem będą udostępniane podatnikom od 15 lutego 2024 roku.

Na kogo będą czekały uzupełnione PIT-y?

Od 15 lutego 2024 roku w aplikacji Twój e-PIT będą czekały wypełnione zeznania podatkowe za rok 2023 dla osób rozliczających się za pomocą formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W przypadku deklaracji PIT-37 będą one w pełni uzupełnione i gotowe do wysyłki. Podatnik może wprowadzić do niej zmiany dotyczące np. organizacji, na rzecz której chce przekazać 1,5 proc. podatku, czy ulg podatkowych.

Po wprowadzeniu zmian musi on zaakceptować je i wysłać do urzędu. Jeśli nie dokona zmian i nie wyśle deklaracji za pomocą aplikacji oraz nie złoży jej w inny sposób do urzędu, system zrobi to automatycznie 30 kwietnia 2024 r.

Nieco inaczej sprawa wygląda z osobami mającymi dochód z wynajmu lub działalności gospodarczej i rozliczających się na deklaracji PIT-28, czy PIT-36. Od tego roku także na nie będzie czekać częściowo wypełniona deklaracja podatkowa, jednak obowiązkiem podatnika jest wprowadzenie brakujących danych i samodzielna wysyłka przez aplikację lub w inny sposób.

Korzystanie z aplikacji Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Podatnicy mogą przesłać swoje deklaracje podatkowe pocztą, za pomocą innego programu do wysyłki PIT-ów lub osobiście zanieść je do odpowiedniego oddziału Urzędu Skarbowego. W tym przypadku nie trzeba czekać do 15 lutego, można się rozliczyć wcześniej.

Do kiedy rozliczyć PIT w 2024 roku?

Termin składania deklaracji podatkowych za rok 2023 mija 30 kwietnia 2024 roku.

W tym roku jeden termin obowiązuje wszystkich podatników niezależnie od rodzaju składanych zeznań. Ewentualne zwroty podatku będą wypłacane do 90 dni od złożenia deklaracji w wersji papierowej i do 45 dni od wysłania deklaracji przez internet.