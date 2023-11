Jak otrzymać 125 zł za prąd? Dla kogo jest ulga?

Do końca 2023 roku większość gospodarstw domowych otrzyma 125 zł i 34 gr zwrotu za prąd .

Taką kwotę dostawca energii odejmie od rachunku za (najpóźniej) ostatni okres rozliczeniowy bieżącego roku. To efekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które weszło w życie we wrześniu 2023 roku. Sprzedawcy energii elektrycznej mają obowiązek wstecznie obniżyć o 12 proc. ceny prądu dla gospodarstw domowych.

Zwrot pieniędzy za prąd. Jakie warunki trzeba spełnić?

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zwrot pieniędzy za prąd? Do obniżki rachunku uprawnia spełnienie przynajmniej jednego z sześciu warunków. To: