W ramach tego wsparcia rodziny mogą otrzymać różne kwoty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego . Dla gospodarstwa jednoosobowego przewidziano wypłatę 228,80 zł, pod warunkiem, że dochód nie przekracza wyznaczonego progu. Dla rodzin 2-3 osobowych kwota ta wzrasta do 343,20 zł, zaś dla 4-5 osobowych do 486,20 zł. Największa grupa, czyli gospodarstwa liczące sześć osób i więcej, mogą liczyć na 657,80 zł .

Ponadto specjalne przepisy dotyczą gospodarstw ogrzewanych za pomocą pieców na paliwa stałe . Jeśli rodzina zgłosiła taki sposób ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy jest zwiększany. W takim przypadku jednoosobowe gospodarstwo otrzymuje 286 zł , 2-3 osobowe 429 zł, 4-5 osobowe 607,75 zł, a gospodarstwa z co najmniej sześcioma osobami mogą liczyć na 822,25 zł .

Ważne jest również to, że nawet jeśli dochody przekraczają ustalone limity, rodziny mogą nadal ubiegać się o dodatek, chociaż wtedy jest on przyznawany w niższej kwocie. To rozwiązanie ma na celu dostosowanie wsparcia do różnorodnych sytuacji finansowych polskich gospodarstw domowych.