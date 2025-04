Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 14 kwietnia późnym wieczorem w 11. dzielnicy Paryża.

Jak informuje agencja AFP, w czasie popularnej sesji zabiegu krioterapii doszło do awarii komory, w której znajdował się ciekły azot.

Według wstępnych informacji, w wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła, a druga w stanie krytycznym trafiła do szpitala . AFP wskazuje, że chodzi o dwie kobiety.

Ofiara to około 20-letnia pracownica siłowni , w której znajdowała się kriokomora, zaś poszkodowaną jest 30-letnia klientka placówki .

Jak przypomina agencja, azot to bezbarwny, bezwonny gaz, który jest powszechnie stosowany w krioterapii. W większym stężeniu, nawet przy krótkiej ekspozycji, możliwe jest jednak zatrucie się nim.

Zatrucie azotem we Francji. Dochodzenie

Na miejscu do późnych godzin nocnych trwała akcja służb. Z relacji dziennikarzy AFP wynika, że budynek został odgrodzony i zamknięty dla klientów .

Zabieg krioterapii jest bardzo popularny m.in. wśród sportowców. Stosowany jest on jako alternatywa dla zimnych kąpieli lub okładu z lodu . Lekarze ostrzegają jednak, że nie potwierdzono dotychczas prozdrowotnych właściwości tej metody.

AFP przypomina, że krioterapia znalazła się na cenzurowanym już w 2015 roku w USA. Wówczas to doszło do śmierci 24-latki w Las Vegas. Według ustaleń śledczych kobieta weszła do jednej z komór po godzinach pracy, a jej ciało znaleziono następnego dnia rano przez współpracowników.