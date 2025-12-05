W ostatnich dniach w wielu miejscach mieliśmy do czynienia głównie ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem lub mżawką. W piątek zrobi się zdecydowanie bardziej deszczowo, szczególnie na zachodzie kraju. Na drogach wciąż będą się pojawiać utrudnienia w postaci mgieł. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wrócą one wieczorem i w nocy.

Poranek bez minusów. Pogoda ciepła, ale mokra

Zmiany w pogodzie od rana odczuwamy na termometrach. Robi się coraz cieplej i o godz. 8:00 w całej Polsce temperatury były już dodatnie: w najchłodniejszym Lesku było 0,4 st. C, zaś w najcieplejszej Włodawie o tej samej porze 6,8 st. C.

W ciągu dnia najcieplejszym regionem będzie południowy wschód kraju, gdzie będzie do 9-10 stopni. W centrum w ciągu dnia będzie do 6 st. C, zaś na zachodzie około 4, zaś w kotlinach Karpackich do 2 stopni Celsjusza.

Piątek będzie przeważnie pochmurny, choć na południu możliwe będą większe przejaśnienia. Rano na południu, wschodzie i w centrum miejscami mogą występować gęste mgły ograniczające widzialność do około 100 metrów.

W ciągu dnia mocniej popada deszcz, przede wszystkim na zachodzie i północy. W Tatrach i Sudetach wciąż może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. W Sudetach pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 5 cm.

Pogoda najwięcej opadów deszczu przyniesie do zachodniej połowy kraju - prognozuje IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Wiatr będzie słaby, choć na wschodzie umiarkowany i okresami porywisty. Najmocniej powieje w Sudetach, gdzie porywy osiągną do 80 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

Prawie cały kraj z gorszymi warunkami. Po zmroku wracają mgły

Pogoda w piątek będzie dość wymagająca, również w porównaniu z wcześniejszym okresem.

"Obszar z niekorzystnymi warunkami biometeorologicznymi rozszerzy się w porównaniu do minionego dnia i obejmie niemal całą Polskę" - informuje IMGW w komunikacie. Obojętnych warunków w ciągu dnia mogą się spodziewać jedynie mieszkańcy południowego wschodu kraju, szczególnie Podkarpacia.

W praktycznie całej Polsce pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Obojętne warunki będą panować tylko na południowym wschodzie IMGW materiał zewnętrzny

W piątek wieczorem wrócą mgły. Widzialność lokalnie znowu spadnie do 100 metrów, a na południowym wschodzie miejscami wystąpią mgły osadzające szadź, więc może być ślisko.

