Opady powoli zmieniają charakter. Poczują to mieszkańcy zachodniej Polski
Jesień mocniej zaznaczy swoją obecność. W piątek spadnie więcej deszczu, choć w górach znów popada deszcz ze śniegiem i śnieg. W Sudetach warstwa białego puchu może się zwiększyć o około 5 cm. Mimo wszystko będzie ciepło: od rana temperatury w całej Polsce są dodatnie. W ciągu dnia miejscami sięgną 10 stopni Celsjusza.
W ostatnich dniach w wielu miejscach mieliśmy do czynienia głównie ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem lub mżawką. W piątek zrobi się zdecydowanie bardziej deszczowo, szczególnie na zachodzie kraju. Na drogach wciąż będą się pojawiać utrudnienia w postaci mgieł. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wrócą one wieczorem i w nocy.
Poranek bez minusów. Pogoda ciepła, ale mokra
Zmiany w pogodzie od rana odczuwamy na termometrach. Robi się coraz cieplej i o godz. 8:00 w całej Polsce temperatury były już dodatnie: w najchłodniejszym Lesku było 0,4 st. C, zaś w najcieplejszej Włodawie o tej samej porze 6,8 st. C.
W ciągu dnia najcieplejszym regionem będzie południowy wschód kraju, gdzie będzie do 9-10 stopni. W centrum w ciągu dnia będzie do 6 st. C, zaś na zachodzie około 4, zaś w kotlinach Karpackich do 2 stopni Celsjusza.
Piątek będzie przeważnie pochmurny, choć na południu możliwe będą większe przejaśnienia. Rano na południu, wschodzie i w centrum miejscami mogą występować gęste mgły ograniczające widzialność do około 100 metrów.
W ciągu dnia mocniej popada deszcz, przede wszystkim na zachodzie i północy. W Tatrach i Sudetach wciąż może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. W Sudetach pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 5 cm.
Wiatr będzie słaby, choć na wschodzie umiarkowany i okresami porywisty. Najmocniej powieje w Sudetach, gdzie porywy osiągną do 80 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.
Prawie cały kraj z gorszymi warunkami. Po zmroku wracają mgły
Pogoda w piątek będzie dość wymagająca, również w porównaniu z wcześniejszym okresem.
"Obszar z niekorzystnymi warunkami biometeorologicznymi rozszerzy się w porównaniu do minionego dnia i obejmie niemal całą Polskę" - informuje IMGW w komunikacie. Obojętnych warunków w ciągu dnia mogą się spodziewać jedynie mieszkańcy południowego wschodu kraju, szczególnie Podkarpacia.
W piątek wieczorem wrócą mgły. Widzialność lokalnie znowu spadnie do 100 metrów, a na południowym wschodzie miejscami wystąpią mgły osadzające szadź, więc może być ślisko.
