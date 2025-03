Pogoda z dnia na dzień staję się coraz bardziej zimowa niż wiosenna. Pierwsze oznaki pogarszających się warunków na drogach odnotowano już w sobotę na Podhalu. Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem, doszło tam "do kilku groźnych wypadków, a jeden zakończył się śmiertelnie".

Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce na trasie prowadzącej z Zakopanego do Morskiego Oka. Samochód osobowy wypadł tam z drogi, w wyniku czego trzy osoby zostały poszkodowane. Jedna z nich zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Pogoda. Niebezpieczne warunki na Podhalu

Do kolejnego poważnego wypadku doszło w Kościelisku na drodze wojewódzkiej nr 958, gdzie bus zderzył się z samochodem osobowym. Trzy osoby odniosły obrażenia - dwie z samochodu osobowego i jedna z busa.

Z kolei w Bukowinie Tatrzańskiej zderzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście w tym zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.

Służby apelują o ostrożność - na drogach panują trudne warunki, intensywne opady śniegu ograniczają widoczność i powodują śliskość nawierzchni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie, dotyczące marznących opadów oraz oblodzenia na drogach.

Prognoza pogody. Śnieg i spadek temperatury

Według najnowszej prognozy pogody w niedzielę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, na południowym wschodzie początkowo duże z zanikającymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, a na północy stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na północnym wschodzie i miejscami na południu do 9 st. C na zachodzie. Chłodniej zapowiada się w rejonie podgórskim Karpat, od 1 st. C do 3 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na wybrzeżu także dość silny, na północy kraju okresami porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, może powodować zamiecie śnieżne.

W centrum Polski w niedzielę początkowo bezchmurnie lub zachmurzenie małe, po południu wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Prognoza pogody. Jak będzie w nocy z niedzieli na poniedziałek?

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Postępujące z północy na południe kraju przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w śnieg. W górach i rejonach podgórskich prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Sudetach o 8 cm.

Temperatura minimalna od - 5 st. C do - 1 st. C, na wybrzeżu do 1 st. C; chłodniej lokalnie w rejonie podgórskim Karpat, około - 6 st. C. Spadek temperatury poniżej 0 st. C będzie powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg oraz chodników, miejscami będzie ślisko.

Wiatr zapowiada się słaby i umiarkowany, przejściowo dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h, a w Karpatach do 65 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w centrum kraju zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, nad ranem większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna - 2 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-zachodni.

Prognoza na poniedziałek. Początek tygodnia ze śniegiem

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na zachodzie również deszczu. W górach opady śniegu, w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm.

Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym wschodzie do 6 st. C na zachodzie, na obszarach podgórskich Karpat około 0 st. C.

Wiatr przeważnie będzie umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, w całym kraju porywisty, z kierunków północnych. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Możliwe słabe przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, północny.

Pogoda. Ocieplenie w nadchodzącym tygdoniu

"Od poniedziałku napłynie do Polski jeszcze chłodniejsze powietrze, ale zostanie z nami tylko do wtorku" - informuje IMGW. Na ten czas przypadnie szczyt mrozów, które w nocy z poniedziałku na wtorek na terenach podgórskich sięgną -12 stopni Celsjusza.

Synoptycy podkreślają, że poniedziałek będzie najchłodniejszym dniem w ostatnim czasie, z temperaturami za dnia w okolicach 3-6 stopni.

"Już od środy czeka nas jednak ocieplenie, wyższe temperatury pozostaną z nami przez kolejne dni" - zapewniają specjaliści z IMGW.

