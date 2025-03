Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

W nocy z piątku na sobotę będzie mroźnie w całym kraju: temperatury przeważnie wyniosą od -3 stopni do zera. Przy gruncie może być -5 st. C. Podobne wartości utrzymają się przez kolejne noce, a miejscami może przy gruncie być do -7 stopni Celsjusza.