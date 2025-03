Chodzi głównie o przymrozki. Ostrzeżenia utrzymają się do poniedziałku i dotyczą północnej i centralnej Polski. "Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy do około minus 5 stopni Celsjusza, przy gruncie do minus 7 stopni" - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). W ciągu dnia wskaźniki oscylować będą wokół 5 do 8 stopni "na plusie".