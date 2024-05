W popołudniowym głosowaniu wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został przyjęty większością 17 głosów. Siedmiu senatorów było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

- Język śląski powinien być uznany. Jest to kwestia tożsamości, ponieważ język jest jednym z elementów tożsamości kulturowej - powiedziała senator-sprawozdawca Halina Bieda (KO).- Jest również nośnikiem kultury - dodała.

Zaznaczyła, że "kultura polska będzie bogatsza, pełniejsza, jeśli ustawa wejdzie w życie". - Nie należy obawiać się tego, że język śląski będzie językiem regionalnym - podkreśliła. Reklama

Senat. Ustawa o języku śląskim przyjęta

Posłanka-sprawozdawczyni Monika Rosa z KO podkreśliła, że jest to moment historyczny. - Ustawa o języku śląskim po raz pierwszy przeszła przez pierwsze i drugie czytanie oraz głosowanie w Sejmie, a teraz senatorowie zajmują się tak ważnym dla wielu tysięcy mieszkańców i mieszkanek Śląska tematem - powiedziała.

Uznanie języka śląskiego za język regionalny Donald Tusk obiecał w marcu 2023 roku podczas wizyty w Radzionkowie, gdzie spotkał się z burmistrzem miasta Gabrielem Toborem, który na język śląski przetłumaczył m.in. Nowy Testament. Wówczas przyszły premier zadeklarował, że stanie się to w ciągu pierwszych stu dni jego rządów. Zapowiedziany termin minął 22 marca 2024 roku.

Natomiast projekt ustawy o uznaniu języka śląskiego za język regionalny grupa posłów Koalicji Obywatelskiej złożyła w styczniu 2024 roku. Dwa miesiące później pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Następnie proponowanymi zmianami prawa zajęła się komisja ds. mniejszości narodowych i etnicznych, która dała zielone światło dla dalszych prac w Sejmie. Reklama

O odrzucenie projektu ustawy w całości zabiegali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Wnioski w tej sprawie składali podczas pierwszego czytania, prac w komisji oraz drugiego czytania. Wszystkie zostały odrzucone.

Ustawa o języku śląskim. Zapowiedź weta i apel Tuska

Ustawa o uznaniu języka śląskiego za język regionalny została uchwalona przez Sejm 26 kwietnia 2024 r. Za głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu posłowie KO, Trzeciej Drogi oraz Lewicy, a także niezrzeszony Adam Gomoła i dwóch przedstawicieli PiS z woj. śląskiego - Bolesław Piecha oraz Marek Wesoły - w sumie 236 posłów.

Do podpisania ustawy przez Andrzeja Dudę apelował we wtorek w mediach społecznościowych szef rządu. "Podpiszcie, Panie Prezydyńcie ta ustawa. To sie biere dugopis i sie tak szkryflo, no" - napisał premier Donald Tusk po śląsku.

Według nieoficjalnych doniesień z Pałacu Andrzej Duda ma nie podpisać przyjętej ustawy. Uzasadnienie decyzji prezydenta nie jest jeszcze znane.

Ustawa o języku śląskim. Co zakłada?

Na mocy ustawy język śląski ma zostać wpisany do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych jako drugi - obok języka kaszubskiego - język regionalny. Oznacza to m.in. możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego, montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20 proc. mieszkańców, dofinansowanie działalności związanej z zachowaniem języka śląskiego czy wprowadzenie do komisji wspólnej rządu i mniejszości narodowych i etnicznych dwóch przedstawicieli osób posługujących się językiem śląskim. Reklama

To w sumie ósma parlamentarna próba uznania języka śląskiego za język regionalny lub Ślązaków za mniejszość etniczną, co byłoby równoznaczne z przyznaniem śląszczyźnie statusu języka mniejszości, z czym wiążą się takie same prawa.

Podczas spisu powszechnego w 2021 r. narodowość śląską zadeklarowały 596 224 osoby, w tym 236 588 jako pierwszą, a 187 372 jako jedyną. Używanie języka śląskiego w kontaktach domowych potwierdziło 467 145 osób, a spośród nich 54 957 - jako jedynego.

