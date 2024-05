Donald Tusk apeluje do Andrzeja Dudy: To sie tak szkryflo

Donald Tusk zaapelował w mediach społecznościowych do Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy o języku śląskim. "Podpiszcie, Panie Prezydyńcie ta ustawa. To sie biere dugopis i sie tak szkryflo, no" - napisał premier po śląsku.