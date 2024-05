Język śląski. Media: Andrzej Duda zawetuje ustawę

Ustawa o języku śląskim. Co zakłada?

Projekt ustawy dotyczący języka śląskiego, autorstwa grupy posłów Koalicji Obywatelskiej, trafił do prac sejmowych 25 stycznia 2024 roku. Była to ósma próba uznania tego języka za język regionalny lub Ślązaków za mniejszość etniczną. Najważniejszą zapisaną zmianą byłoby wpisanie języka śląskiego do ustawy o mniejszościach narodowych. Oznaczałoby to, że śląski byłby drugim w naszym kraju językiem regionalnym, obok kaszubskiego.