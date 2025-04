Adam Bodnar reaguje po decyzji Andrzeja Dudy. Jednoznaczna zapowiedź

"Walka z mową nienawiści to nie 'ideologia', nie jest sprzeczna z polską Konstytucją" - w ten sposób minister sprawiedliwości zareagował na decyzję Andrzeja Dudy. Prezydent w trybie kontroli prewencyjnej skierował do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawę o mowie nienawiści. Adam Bodnar zadeklarował, że z projektu nie zrezygnuje. "Co się odwlecze, to nie uciecze" - napisał.