Mularczyk o reparacjach i joggingu. Zadrwił z Scholza

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Polska

"Wczoraj podczas joggingu w Berlinie spotkałem niemieckie małżeństwo, które chciało wypłacić Polsce kilkaset euro tytułem reparacji wojennych" - napisał na Twitterze sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Poseł PiS nawiązał do słów kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który według tygodnika "Der Spiegel" w kontekście przekazania czołgów Ukrainie miał opowiedzieć historię o mężczyźnie z Polski, który "zatrzymał go podczas joggingu i podziękował za to, że nie pozwala, by polski rząd doprowadził go do szaleństwa".

Zdjęcie Wiceminister spraw zagranicznych RP Arkadiusz Mularczyk / Piotr Nowak / PAP