Święto Objawienia Pańskiego. Czy trzeba iść do kościoła i zachować post?

6 stycznia, czyli uroczystość Objawienia Pańskiego, znana w Polsce również jako uroczystość Trzech Króli, to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Święto to ma zarówno bogatą tradycję religijną, jak i kulturową. Ale czy w ten dzień wierni są zobowiązani do uczestnictwa w mszy świętej i postu?