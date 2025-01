Wyższa płaca minimalna oraz minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia. Ile teraz wynoszą?

1 stycznia 2025 roku wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę. Najmniej zarabiający Polacy mogą liczyć na pensję wynoszącą 4666 zł brutto . W porównaniu z poprzednią kwotą najniższej krajowej (obowiązywała ona od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku), jest to wzrost o 366 zł brutto .

Pracownicy zarabiający płacę minimalną otrzymają na konta około 3510,92 zł (netto) - to kwota po odliczeniu składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Warto wiedzieć, że zwiększyła się również minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia wynosi ona 30,50 zł brutto . Od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku rzeczona kwota wynosiła 28,10 zł brutto . Szacuje się, że płacę minimalną otrzymuje około 3,6 mln polskich pracowników.

Płaca minimalna 2025. Szykują się zmiany

Efektem zmian w ustalaniu pensji minimalnej ma być tak zwana europejska płaca minimalna . Nie oznacza to, że w każdym kraju UE najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło tyle samo. Chodzi o sposób jego obliczania - ten ma być jednakowy w każdym państwie członkowskim. Wynagrodzenie będzie wyliczane w oparciu o przeciętną płacę - w obecnym kształcie projekt zakłada ustalanie pensji minimalnej na poziomie 55 proc. pensji średniej .

Zgodnie z informacjami podanymi w biuletynie informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji projekt trafił do Komitetu do Spraw Europejskich. Warto wiedzieć, że na wdrożenie unijnych przepisów Polska miała czas do 15 listopada 2024 roku. Wobec tego przyjęcie zmian nastąpi z opóźnieniem. Nowe zasady dotyczące ustalania minimalnej pensji mogą zacząć obowiązywać od przyszłego roku.