Wniosek o tymczasowy areszt zostanie skierowany w poniedziałek, jednak jak wskazał prok. Skiba, nie zostanie on rozpoznany w tym samym dniu. Decyzja zapadnie we wtorek w godzinach przedpołudniowych.

Potrącenie w Warszawie. Jest wniosek o areszt

Jak dodał, podejrzany Andrzej K. jest osobą "znaną wymiarowi sprawiedliwości". - W oparciu o zapisy systemowe zarówno policyjne jak i prokuratorskie, wiemy że Andrzej K. był wcześniej karany za posiadanie środków odurzających, pomoc w przekraczaniu nielegalnym granicy cudzoziemcom, za co był m.in. czasowo aresztowany przez trzy miesiące - powiedział prok. Skiba.

- Po analizie tego protokołu (dotyczącego przesłuchania - przyp. red.) można odnieść wrażenie, że nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, co się stało i nie jest w stanie sam w to uwierzyć - przekonywał.