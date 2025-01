Tajemnicza choroba dziesiątkuje koty w Niemczech. Eksperci alarmują

"Eksperci podejrzewają, że przyczyną może być zmutowana forma koronawirusa, która może prowadzić do FIP - zakaźnego zapalenia otrzewnej" - wskazuje portal.

FIP u kotów. Co to za choroba?

FIP to skrót od angielskiej nazwy feline infectious peritonitis - zakaźnego zapalenia otrzewnej u kotów. Choroba wywoływana jest przez koronawirus. Na FIP narażone są zarówno koty młode, jak i starsze. Nieleczona choroba może doprowadzić do śmierci zwierzęcia.

Na zakażenie szczególnie narażone są koty m.in. żyjące w dużych gromadach czy z obniżoną odpornością . Pierwsze objawy to: biegunka, apatia, brak apetytu, utrata masy ciała.

Diagnostyka choroby jest niezwykle trudna ze względu na to, że objawy są niespecyficzne, a skuteczne testy diagnostyczne są niedostępne.

Obecnie w Niemczech nie istnieje zatwierdzona szczepionka ani standardowa terapia przeciw FIP. W związku z nową chorobą eksperci zaapelowali do opiekunów kotów, by zgłaszali się ze zwierzętami do weterynarzy, gdy zauważą gorączkę czy brak apetytu.