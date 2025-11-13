W skrócie Silny wiatr nawiedził południową Polskę, a IMGW wydał ostrzeżenia dla części Dolnego Śląska.

Prognozy przewidują rozpiętość temperatur od 8 do 20 stopni Celsjusza, ze znacznym ociepleniem na południowym zachodzie.

Od soboty nastąpi gwałtowne ochłodzenie, a w przyszłym tygodniu temperatura nie przekroczy już 10 stopni.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pogoda w ostatnich dniach przyniosła Polsce wiele gwałtownych zmian. Od chłodnego i pochmurnego weekendu po słoneczną i ciepłą pierwszą połowę tygodnia. Teraz przyszedł czas na kolejną zmianę aury, a to za sprawą silnego wiatru, który nawiedził niektóre regiony kraju.

Kiedy nadejdzie zmiana pogody? Sprawdź najlepsze prognozy w serwisie Interii

Prognoza pogody. IMGW przestrzega przed porywistym wiatrem

Ze względu na silne powiewy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej części województwa dolnośląskiego.

Alert obowiązuje na terenie powiatów zgorzeleckiego, lwóweckiego, karkonoskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego i potrwa do godzin wieczornych 13 listopada. Na tych terenach spodziewać się można porywistego wiatru, który osiągnie do 75 km/h.

Silnych powiewów spodziewać się można jednak nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także w innych częściach kraju. Synoptycy z IMGW informują, że porywisty wiatr wystąpić może na wybrzeżu, obszarach podgórskich w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Bieszczadach.

Tego spodziewać się można także temperatur od 8 do 20 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie na południowym wschodzie i miejscami na wschodzie.

Najwyższe temperatury są natomiast prognozowane dla centrum, południowego zachodu oraz na obszarach podgórskich w Sudetach. Na tym ostatnim terenie wpływ na temperaturę będzie miało występowanie wiatru fenowego.

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia w związku z porywistym wiatrem IMGW-PIB / imgw.pl materiał zewnętrzny

Pogoda w Polsce. Najpierw ocieplenie, a następnie spadek temperatur

Meteorolodzy informują jednak, że czwartek będzie ostatnim tak ciepłym dniem. W kolejnych spodziewać się można ochłodzenia, które zauważalne będzie w najbliższy weekend. W sobotę maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 5 stopni na północnym wschodzie do 10-13 stopni Celsjusza na południu kraju.

Chłodniej będzie również w niedzielę. Wówczas temperatury pokażą od 3 stopni na Suwalszczyźnie przez 8-9 stopni w centrum po 11 na południowym wschodzie. To jednak będzie dopiero zapowiedź tego, co przyniesie pogoda w kolejnym tygodniu.

Znaczący spadek wartości na termometrach zaobserwować będzie można już w poniedziałek 17 listopada. Według prognozy numerycznej IMGW tego dnia temperatura maksymalna w Polsce nie przekroczy wartości dwucyfrowych.

Najchłodniej będzie we wtorek. Wówczas w rejonach podgórskich Małopolski spodziewać się można maksymalnie -3 stopni Celsjusza. W innych częściach kraju temperatura sięgnie od 3 do 6 kresek na termometrach. Trend ten utrzyma się do końca tygodnia.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Błaszczak w "Graffiti" o Konfederacji: Rzeczywiście mają niedostatki Polsat News Polsat News