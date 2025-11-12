W skrócie Ukraińskie służby zatrzymały agenta, działającego na zlecenie FSB, który planował ataki w Kijowie.

Zamachy miały obejmować ataki bombowe w centrach handlowych i na stacji metra oraz zabójstwo osoby publicznej.

Agent, werbujący innych mieszkańców Krymu, został szybko zdemaskowany i udokumentowano jego współpracę z Rosjanami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zapobiegła próbie przeprowadzenia serii ataków terrorystycznych w Kijowie. Wróg planował zabójstwa znanych Ukraińców, a także zamachy bombowe w centrach handlowych oraz na jednej ze stacji metra w stolicy" - czytamy w komunikacie SBU.

Funkcjonariusze podkreślają, że udało się zażegnać zagrożenie. Służby zidentyfikowały zleceniodawcę oraz ujęły agenta działającego na rozkaz Rosji, który miał przeprowadzić ataki.

Wojna w Ukrainie. Mieszkaniec Krymu planował ataki w Kijowie

SBU wskazuje, że okazał się nim mieszkaniec Krymu, który po zajęciu półwyspu przez Rosjan miał rozpocząć pracę dla rosyjskich służb specjalnych i zająć się werbowaniem "osób o podobnych poglądach".

"Wśród werbowanych byli jego znajomi, którzy mieli obywatelstwo ukraińskie i ze względu na wiek nie podlegali mobilizacji na Ukrainie" - wskazano.

SBU poinformowała, że agent został "przemycony" do Kijowa przez granicę z państwem trzecim. Po przybyciu do stolicy otrzymał współrzędne kryjówki, w której znajdowała się naładowana broń. Miała ona posłużyć próbie zabójstwa "osoby publicznej".

Rosyjski agent ujęty w Kijowie. Miał uderzyć w metrze

Mężczyzna otrzymał także polecenie przeprowadzenia ataków terrorystycznych w kilku centrach handlowych i na stacji metra w Kijowie.

Poinstruowano go, jak wykonać improwizowane ładunki wybuchowe ukryte w plecakach. Ładunki miały zostać zdetonowane zdalnie, w godzinach szczytu.

Ukraińskie służby podkreślają, że agent został szybko zdemaskowany. Udało się udokumentować wszystkie jego kontakty z FSB, przeprowadzane z pomocą osób ulokowanych na Krymie.

"Polityczny WF": Politycy mogą, zwykły obywatel nie. Tak nagina się prawo INTERIA.PL