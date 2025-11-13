Szukała go policja na całym świecie. Turecki "egzekutor" wpadł w Warszawie
Turek poszukiwany czerwoną notą Interpolu został zatrzymany w Warszawie. Policja poinformowała, że 43-latek to tzw. egzekutor i członek stambulskiej mafii. W trakcie aresztowania miał przy sobie broń i amunicję. Śledczy zastosowali wobec niego tymczasowy areszt.
W skrócie
- Policja zatrzymała w Warszawie 43-letniego Turka poszukiwanego międzynarodową czerwoną notą Interpolu.
- Mężczyzna był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej i posiadał nielegalną broń oraz amunicję.
- Zatrzymanego objęto tymczasowym aresztem na trzy miesiące, a sprawę prowadzi prokuratura.
Policja przekazała, że zatrzymanie Turka było efektem międzynarodowej współpracy służb. Mężczyzna został ujęty przed jedną z restauracji na ulicy Żurawiej w Warszawie. W operacji jego zatrzymania udział wzięli kontrterroryści. Mundurowi mieli bowiem podejrzenie, że 43-latek może być uzbrojony.
Warszawa. Zatrzymano Turka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu
Zatrzymany Turek jest członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmuje się zabójstwami, porwaniami oraz zbrojnymi atakami na ludzi w Turcji. Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu.
"Kluczowa w tej sprawie okazała się współpraca stołecznych policjantów z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Działania prowadzono wielotorowo, opierały się na międzynarodowej wymianie informacji ze stroną turecką" - poinformowała Komenda Rejonowa Policji (KRP) I - Śródmieście w Warszawie.
Przy 43-latku odnaleziono broń z nabojem wprowadzonym do komory oraz kilkanaście sztuk amunicji. Mężczyzna miał kilka dni wcześniej przyjechać do Warszawy z Europy Zachodniej. RMF FM informuje nieoficjalnie, że Turek nie miał w naszym kraju żadnego zlecenia. Miał jedynie ukryć się na jakiś czas.
Zatrzymany 43-latek został tymczasowo aresztowany
Zatrzymany usłyszał już zarzuty za posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Ponadto został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Postępowanie w jego sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.
"Do działań w tej sprawie włączono kryminalnych ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Ci sami policjanci zebrali materiał procesowy, dotyczący nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji, których pochodzenie jest sprawdzane przez śledczych" - dodała KRP.