W skrócie Policja zatrzymała w Warszawie 43-letniego Turka poszukiwanego międzynarodową czerwoną notą Interpolu.

Mężczyzna był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej i posiadał nielegalną broń oraz amunicję.

Zatrzymanego objęto tymczasowym aresztem na trzy miesiące, a sprawę prowadzi prokuratura.

Policja przekazała, że zatrzymanie Turka było efektem międzynarodowej współpracy służb. Mężczyzna został ujęty przed jedną z restauracji na ulicy Żurawiej w Warszawie. W operacji jego zatrzymania udział wzięli kontrterroryści. Mundurowi mieli bowiem podejrzenie, że 43-latek może być uzbrojony.

Warszawa. Zatrzymano Turka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu

Zatrzymany Turek jest członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmuje się zabójstwami, porwaniami oraz zbrojnymi atakami na ludzi w Turcji. Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu.

"Kluczowa w tej sprawie okazała się współpraca stołecznych policjantów z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Działania prowadzono wielotorowo, opierały się na międzynarodowej wymianie informacji ze stroną turecką" - poinformowała Komenda Rejonowa Policji (KRP) I - Śródmieście w Warszawie.

Przy 43-latku odnaleziono broń z nabojem wprowadzonym do komory oraz kilkanaście sztuk amunicji. Mężczyzna miał kilka dni wcześniej przyjechać do Warszawy z Europy Zachodniej. RMF FM informuje nieoficjalnie, że Turek nie miał w naszym kraju żadnego zlecenia. Miał jedynie ukryć się na jakiś czas.

Zatrzymany 43-latek został tymczasowo aresztowany

Zatrzymany usłyszał już zarzuty za posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Ponadto został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Postępowanie w jego sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

"Do działań w tej sprawie włączono kryminalnych ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Ci sami policjanci zebrali materiał procesowy, dotyczący nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji, których pochodzenie jest sprawdzane przez śledczych" - dodała KRP.

