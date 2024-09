" Jeśli ktoś myśli, że posłanka z Kutna znika z Sejmu, to jest w dużym błędzie " - skomentowała to Matysiak. I dodała rozpiskę swojej poselskiej działalności na najbliższe dni.

Matysiak wciąż zawieszona. Janusz Kowalski: Polityczny masochizm

"To nie do mnie pytanie, tylko do Partii Razem - Adriana Zanberga oraz Magdaleny Biejat " - odpowiedziała Anna Maria Żukowska .

"Szanowna Paulino! To jednak jakiś masochizm polityczny trwanie w klubie poselskim, który jest odwrócony plecami do prorozwojowej wizji Polski. Szkoda życia i szkoda energii . Odwagi" - wezwał poseł klubu PiS.

- Gdyby rok temu Donald Tusk powiedział w swoim wystąpieniu co zamierza robić, jak będzie przejmował TVP, jak podchodził do prawa, że kiedy mu wygodnie to uznaje pewne przepisy, a jak nie to mamy demokrację walczącą. To myślę, że nie zagłosowałabym za poparciem dla rządu - powiedziała w Radiu Plus.