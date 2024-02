Matura 2024. RPO pisze do minister edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił wyprzedzić tegoroczne wątpliwości uczniów, kierując w ich sprawie pismo do minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej .

Prof. Marcin Wiącek zwrócił uwagę w piśmie, że w zeszłym roku dyrektor CKE poinformował, że nie widzi możliwości zmiany ustalonych wcześniej dat. Wyjaśnił wówczas, że przy opracowaniu harmonogramu przeprowadzania egzaminów uwzględnia się wiele czynników i nie ma wśród nich terminów rekrutacji na zagranicznych uczelniach, gdyż nie są one jednolite.

"W obecnym roku szkolnym termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego oraz wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach to 9 lipca 2024 r. Zgłoszenia na studia w Danii przyjmowane są do 5 lipca, w związku z czym można oczekiwać skarg także w tym roku " - napisano w dokumencie.

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich ws. matur

W piśmie wskazano również, że działania władz krajowych powinny uwzględniać prawa przysługujące obywatelom Unii Europejskiej związane z obywatelstwem unijnym. "Należy do nich prawo do swobodnego przemieszczania się i osiedlania na terytorium państw członkowskich (art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) oraz prawo do nauki w innym państwie" - dodał Rzecznik Praw Obywatelskich.