Premier Mateusz Morawiecki był w poniedziałek gościem programu "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. Szef polskiego rządu był pytany m.in. o pomoc dla kredytobiorców.

Pomoc dla kredytobiorców. Mateusz Morawiecki: Niech banki podniosą oprocentowanie depozytów

- Banki muszą wziąć swoją odpowiedzialność. Per saldo kiedyś docenią to, jaką prowadzimy politykę. Ja patrzę przede wszystkim przez pryzmat zwykłych ludzi, a nie graczy giełdowych. Będziemy konsekwentnie wdrażać ten plan, który przedstawiłem - zaznaczył szef rządu.

- Niech banki podniosą oprocentowanie depozytów. Tymczasem kredyty są oprocentowane na siedem, osiem a nawet dziewięć procent - podkreślił.

Szef rządu zaznaczył przy tym, że nie jest to "ultimatum" dla banków, ale "zachęcenie do współpracy". - My gorąco apelujemy, by podnieść stawki depozytowe, ponieważ kredyty udzielane są po o wiele wyższych stawkach. Ta różnica nie powinna być aż tak wysoka - mówił Mateusz Morawiecki.

Konflikt z kontrolerami lotów. Mateusz Morawiecki o negocjacjach

Polityk był pytany też o konflikt między kontrolerami lotów a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. - Musimy zastanowić się, czy przystajemy na wszystkie warunki kontrolerów - zaznaczył.

Jak dodał szef rządu, nie przewiduje on swojej osobistej ingerencji w negocjacje z kontrolerami lotów. - Codziennie dostaję informacje od ministra Adamczyka - podkreślił.

Szef rządu podkreślił, że średnia zarobków kontrolerów lotów w Warszawie to ok. 45 tys. zł, podczas gdy średnia w kraju to 35 tys. zł miesięcznie. - Nie możemy dać się przymusić, zaszantażować - dodał.



Mateusz Morawiecki potwierdza dostarczenie czołgów dla Ukrainy

W programie padło się też pytanie o pomoc zbrojną udzielaną Polsce w ramach NATO. - Otrzymaliśmy wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii oraz USA. Możemy czuć się w pełni bezpieczni - zaznaczył.

Mateusz Morawiecki potwierdził także, że Polska dostarczy lub dostarczyła na Ukrainę ciężkie uzbrojenie w postaci czołgów. Szef rządu nie zdradził jednak o jaką liczbę czołgów chodzi - Nie będę o tym mówił. Przekażemy to w swoim czasie - zaznaczył. Morawiecki dodał przy tym, że sprawa samolotów MIG-19 jest "zamknięta" i "nie było takich próśb".

Mateusz Morawiecki o wyborach we Francji. Skomentował słowa Tuska

Szef rządu zabrał głos także w kwestii wyborów we Francji. Jak stwierdził, nie ma żadnego konfliktu z prezydentem Emmanuelem Macronem.

- Nie ma co chować urazy. Cieszę się, że Francja ma stabilny rząd. Silna Francja to silna Europa - podkreślił. - Gdybym miał się obrażać na każdego, kto o mnie różne rzeczy wygduje, to bym był obrażony na pół świata - dodał Mateusz Morawiecki.

Polityk odniósł się też do słów Donalda Tuska, któy stwierdził, że "poparcie dla Le Pen świadczy o braku profesjonalizumu". - Ja bym zaprosił pana Donalda Tuska do natychmiastowej rezygnacji z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej, która to jest jednym z głównych winowajców stworzenia Nored Stream I i Nord Stream II - powiedział premier.

Mateusz Morawiecki w Berlinie. "Chcemy żyć w wolności"

Mateusz Morawiecki był pytany również o planowaną na wtorek wizytę w Berlinie. Jak przekazał polityk, jednym z tematów rozmów z kanclerzem Olafem Scholzem będzie kwestia broni dla Ukrainy oraz pomoc humanitarna. - Będzie mówić też o tym, jak najmocniej podtrzymywać tę naszą wiarę w wygraną Ukrainy, a także co zrobić, by tak się stało - tłumaczył.

- Dziś robimy wszystko, by wstrząsnąć sumieniami polityków zachodnich, polityków niemieckich - dodał premier. - Co jest ważniejsze? Koszt, który trzeba będzie ponieść przez dwa-trzy lata, czy rosyjska niewola? My chcemy żyć w wolności - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Wojna w Ukrainie a kwestia LPG. Morawiecki: Już wyszliśmy przed szereg

Szef rządu odniósł się również do zarzutów opozycji dotyczących sprzeciwu Prawa i Sprawiedliwości wobec odejścia od gazu LPG. - My już wyszliśmy przed szereg. Od 15 kwietnia wstrzymaliśmy zakup jakiegokolwiek rosyjskiego węgla. Czy chciałby pan dzisiaj pozbawić Polek i Polaków ciepła w polskich domach? Czy nasi koledzy z opozycji chcieliby pozbawić polskich domów ciepła? - pytał szef rządu.

- Robimy to w taki sposób, by nie zaszkodzić Polakom. Tam, gdzie mogliśmy odejść od rosyjskiego węgla, zrobiliśmy to - powiedział.

W programie padło też pytanie dotyczące uwolnienia pieniędzy z KPO dla Polski. - Mam nadzieję, że to się stanie wkrótce, w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jesteśmy coraz bliżej - tłumaczył premier.

Jak dodał, uwolnienie funduszów z Brukseli powinno nastąpić szybciej, niż do końca czerwca tego roku. - To zależy od wzajemnych uzgodnień - stwierdził.

Pomoc dla kredytobiorców. Morawiecki zapowiada koniec WIBOR-u

W poniedziałek rano premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan pomocy rządu dla kredytobiorców . Ten zakłada m.in. tzw. wakacje kredytowe dla kredytobiorców w roku 2022 i 2023 r.

- Jedna rata w kwartale zostanie przesunięta do spłaty, czyli chodzi o 8 rat. 4 razy w roku rata zostanie przesunięta bez odsetek - mówił Mateusz Morawiecki na XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

- Niestety banki nie rozwiązały sprawy WIBOR-u. Dlatego narzucimy inną stawkę z rynku bankowego, korzystniejszą dla kredytobiorców. Banki będą musiały obniżyć marżę. Od 1 stycznia 2023 r., razem z regulatorem rynku, ale przede wszystkim we współpracy z Sejmem, narzucimy obowiązek posługiwania się inną niż WIBOR, transparentną stawką pochodzącą z rynku międzybankowego depozytów overnight - dodał szef rządu.