"Uwaga! Kto 11 listopada 2021 r. dokona zaburzenia spokoju i porządku publicznego, szczególnie, kto obowiązkowo nie będzie wykonywał swojej pracy, albo też swojej służby, sklepy, a głównie sklepy spożywcze będzie miał zamknięte, polskie barwy w jakimkolwiek zestawieniu będzie pokazywał, brał udział w pochodach, albo przez przemówienia, względnie niedozwolone zebrania ludności podburzał, będzie surowo karany" - czytamy na plakacie, który promuje tegoroczny Marsz Niepodległości.

"Der Oberbürgermeister Tschaskovsky"

Taką samą treść zamieszczono także w języku niemieckim. "Obwieszczenie" stylizowane na ogłoszenie władz z czasów okupacji, podpisano jako "Der Oberbürgermeister Tschaskovsky", czyli burmistrz Trzaskowski.



Plakat wywołał falę komentarzy.

"To jest oficjalny plakat uroczystości państwowych? Nie wstyd wam? Może waszymi nazwiskami się tak pobawimy?" - napisał poseł KO Sławomir Nitras, zwracając się do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. "Uroczystości państwowe mamy już jak w III Rzeszy" - ocenił.





"Pupilek rządzących Robert Bąkiewicz zawłaszcza Narodowe Święto Niepodległości. Porównuje z faszystami tych, którym zależy na jego godnym uczczeniu. Sam siebie lubi stawiać w roli ofiary, ale nią nie jest. Jest skrajnie prawicową, siejącą nienawiść przystawką PiS" - oceniła posłanka Nowej Lewicy Beata Maciejewska.





"Marsz państwowy. Można nie zgadzać się z Prezydentem Trzaskowskim, ale porównywanie go do okupanta hitlerowskiego, to splunięcie w twarz ofiarom okupacji w stolicy" - ocenił Jan Strzeżek, radny dzielnicowy i wicerzecznik Porozumienia.





Rzeczniczka ratusza: To haniebne i smutne

Oburzenia nie kryje także rzeczniczka stołecznego ratusza. - To haniebne, że w taki sposób promuje się uroczystość, która z założenia miała mieć charakter patriotyczny - ocenia w rozmowie z Interią Monika Beuth-Lutyk.

Ciekawostki Marsz Niepodległości. Instrukcja policji dla dziennikarzy



Jak mówi, "patriotyzm to same pozytywne uczucia: szacunek, miłość i przywiązanie do własne ojczyzny, a tutaj mamy jakieś odwołania do II wojny światowej, okupacji, gdy Warszawa została niemal zrównana z ziemią". - Kompletnie nie rozumiem, jak można wywoływać te demony przy okazji promowania święta, które co do zasady powinno łączyć i budzić pozytywne uczucia. To smutne, niezrozumiałe i po prostu paskudne - podsumowuje.

Marsz Niepodległości 2021 - gdzie i o której godzinie

Marsz Niepodległości ruszy w czwartek po godz. 13 spod ronda Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Ostatecznie wydarzenie będzie miało charakter państwowy. W Marszu nie wezmą udziału najważniejsze osoby w państwie: prezydent, marszałek Sejmu i premier.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wezwał ratusz do uprzątnięcia terenu budowy przy rondzie Dmowskiego, a także do tymczasowego usunięcia z trasy Marszu małej infrastruktury: ławek czy stojaków na rowery.

Miasto deklaruje, że do środowego wieczora zabezpieczy miejsca i przedmioty, które mogłyby zostać wykorzystane przez chuliganów.