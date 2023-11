- Jak tak dalej większość sejmowa będzie się zachowywać, to będziemy zmierzali do Białorusi, będziemy mieli neo-demokrację - ocenił w porannym wywiadzie Marek Suski. Poseł PiS zarzucił Konfederacji dogadywanie się z Platformą Obywatelską oraz skarżył się na łamanie sejmowych parytetów. - To polityczna grabież - powiedział.