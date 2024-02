Luty nam się nie sprawdził zdecydowanie, bo miał być miesiącem w normie, a już widzimy że tak skoczyło to [temperatura - red.] do góry, że luty można porównać do pogranicza marca i kwietnia. To jest nienormalne, żeby tak to wyglądało. Pokrywa śnieżna występuje właściwie wysoko w górach: Kasprowy, Śnieżka i tyle - podkreślił dr Droździoł.