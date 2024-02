W piątek i sobotę przez centralną część kraju przetoczą się fronty atmosferyczne , które przyniosą wyjątkowo silne deszcze . Ciągnące się od południa do północy strefy opadów obejmą większość Polski. W górach może też padać śnieg. Jedynie na zachodnich i wschodnich krańcach kraju powinno być spokojniej.

Wody tyle, ile zwykle przez cały miesiąc

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają, że od piątku od godz. 6:00 obowiązywać będzie ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu dla Sudetów. Prognozowana w tym rejonie suma opadów może wynieść od 30 do 40 mm .

To olbrzymia ilość deszczu, równa średniej sumie opadów w Polsce odnotowanej w lutym 2023 roku (wówczas wyniosła ona 40,3 mm).

W nocy z piątku na sobotę od południowego zachodu będzie się przesuwać strefa opadów deszczu , deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu . W sobotę po południu powinno być spokojniej. To uspokojenie utrzyma się przez kolejnych kilka dni.

Chwila spokoju i powrót złej pogody

Następne dni będą dosyć ciepłe, z temperaturami wynoszącymi w większości kraju od 7 do 10 stopni Celsjusza, zaś na południu możliwe będzie 13-14 st. C. W tym, czasie pogoda będzie łagodniejsza, bez większych ulew. Wrócą one pod koniec lutego.