Chociaż poniedziałek powitał nas mało przyjazną pogodą , to trzeba przyznać, że luty i tak jest wyjątkowo ciepłym miesiącem, jak na tę porę roku. Okazuje się, że w kolejnych tygodniach pogoda również będzie niezwykła. W drugiej połowie marca warunki zaczną się zmieniać.

Luty jak kwiecień? IMGW ostrzega

To jeszcze nie koniec wyższych niż zazwyczaj temperatur w lutym. Z prognozy długoterminowej zaprezentowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że do końca miesiąca będzie ciepło:

Wiele wskazuje na to, że temperatury wrócą do normy od jedenastego tygodnia 2024 roku, czyli w połowie marca .

Pogoda pełna ciepła

Z przedstawionej przez specjalistów prognozy długoterminowej wynika, że rozpoczęty właśnie tydzień będzie najcieplejszy , z temperaturami w centrum i na południu kraju przekraczającymi nawet o 6,5 st. C średnią z lat 1991-2020.

Pod koniec lutego i na początku marca wciąż będzie cieplej niż zwykle. Na wschodzie kraju temperatury będą wyższe o około 5 stopni Celsjusza od średniej. Potem zaczną się one zbliżać do standardowego poziomu. W drugiej dekadzie marca wciąż będzie cieplej od średniej - na wschodzie o około 2,5-2,8 st. C, jednak kolejny tydzień powinien być już chłodniejszy.