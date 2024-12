Trzy osoby opuściły lotnisko Chopina w Warszawie po tym, jak samolot lecący z Rosji do Turcji musiał awaryjnie lądować. Pasażerowie ci nie kontynuowali podróży do Stambułu, a do Wielkiej Brytanii i Albanii, jednak nie zabrali swoich bagaży. Jacek Dobrzyński, rzecznik MSWiA, podkreślił, że ta sytuacja pokazała "konieczność korekty procedur dotyczących postępowania służb wobec pasażerów przylatujących z terenów objętych restrykcjami".