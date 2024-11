Samolot linii Scandinavian Airlines lecący ze Sztokholmu do Miami doznał silnych turbulencji nad Grenlandią. Spowodowało to awaryjne wyłączenie jednego z silników maszyny - przekazał portal CNN.

Po zażegnaniu kryzysu pasażerowie zaczęli się domagać, by samolot wylądował na najbliższym lotnisku . Piloci jednak zdecydowali o zawróceniu do Europy.

Samolot wpadł w turbulencje. Piloci zdecydowali się zawrócić

Wówczas na pokładzie zaczęły się awantury. Podróżni nie kryli oburzenia. "Mamy około 20 min do najbliższego lotniska w Kanadzie , mamy nieco ponad godzinę do amerykańskiej ziemi, a pilot mówi, że samolot jest uszkodzony i musimy zawracać" - napisał w mediach społecznościowych jeden z pasażerów.

Dodał, że czeka ich "pięć godzin lotu do Kopenhagi, ponieważ SAS nie chce wydawać pieniędzy na wysłanie kogoś, kto potrafi naprawić samolot w USA".

Do zarzutów pasażerów odniosła się linia lotnicza, która przedstawiła wyjaśnienie decyzji. "Ponieważ SAS nie dysponuje odpowiednimi urządzeniami i personelem do przeprowadzenia kontroli na tym poziomie w Miami, postanowiliśmy przekierować samolot do Kopenhagi, gdzie dostępne były zarówno hangary, jak i wykwalifikowani technicy" - napisano.