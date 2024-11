Samolot rozbił się w Wilnie. MSZ Niemiec: To nie musiał być wypadek

Samolot transportowy DHL w poniedziałek rano rozbił się w Wilnie. Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock odniosła się do tego zdarzenia podczas spotkania szefów dyplomacji państw G7 we Włoszech. - Ta katastrofa nie musiała być wypadkiem, ale atakiem hybrydowym - stwierdziła, nawiązując do głośnego incydentu z przecięciem kabli w Bałtyku.